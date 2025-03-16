Modern Pentatlon Milli Takım Koordinatörü, hemşehrimiz Feyyaz Velidedeoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne Spor Hizmetleri Müdürü olarak atandı ve yeni görevine başladı.

Feyyaz Velidedeoğlu, 1987 yılında Çorum’da doğdu. Albayrak İlköğretim Okulu’nu bitirdikten sonra Keçiören Lisesi Spor Bölümünden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi lisans, Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü yüksek lisans mezunu.

Profesyonel voleybol oynadı, yüzme ve modern pentatlon branşlarında faaliyet gösterdi. Modern Pentatlon Koordinatörü olarak 2021’de Almanya’da Dünya Şampiyonu çıkardı. İspanya’da da bir başka sporcusu Avrupa Şampiyonu oldu.

Feyyaz Velidedeoğlu, son olarak Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof.Dr. Veli Ozan Çakır’ın asistanlığını yürütüyordu.

ÇORUM HABER, Feyyaz Velidedeoğlu’nu kutlar, yeni görevinde başarılar diler.