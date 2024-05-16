Profesyonel liglerde 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bu sezonla birlikte beşinci kez bir üst lige yükselme şansını play-off maçlarına taşıdı.

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, ilk kez 2014-2015 Sezonunda Play-Off’a kaldı. 3.Lig 1.Grup’ta normal sezonu 56 puanla 5.sırada tamamlayarak play-off’a yükselen Ahlatcı Çorum FK, yarı finalde Darıca Gençlerbirliği ile ilk maçta Çorum’da 0-0 berabere kalırken, deplasmandaki rövanşı 2-0 kazanarak finale yükseldi.

Eskişehir’de oynanan final maçında İstanbulspor’a 3-1 yenilen kırmızı-siyahlılar 2.Lig’in kapısından döndüler.

2015-2016 Sezonunda, 3.Lig 3.Grup’ta da normal sezonun 59 puanla 4.sırada tamamlayarak play-off’a kalan Ahlatcı Çorum FK, yarı finalde Niğde Belediye ile eşleşti. Çorum’da 1-1 biten maçın rövanşını 3-2 kaybeden Çorum temsilcisi elendi.

2016-2017 Sezonunda 3.Lig 1.Grubu 58 puanla 5.sırada tamamlayarak play-off bileti alan Ahlatcı Çorum FK, bu kez Altay’la eşleşti. Çorum’da oynanan yarı finalin ilk maçını 2-0 kazanarak rövanş için büyük avantaj sağlayan Çorum temsilcisi, İzmir’deki rövanşta 4-0 yenilerek elendi.

2018-2019 Sezonunda mücadele ettiği 3.Lig 3.Grup’ta, 52 puanla 5.sıradan play-off bileti alan Ahlatcı Çorum FK, play-off yarı finalinde Kocaelispor’la eşleşti. Çorum’da 1-0 yenildiği maçın rövanşını 3-0 kazanan kırmızı-siyahlı takım adını finale yazdırdı ve tarihinde ikinci kez final bileti aldı.

Çorum temsilcisi, finalde Antalya ekibi Serik Belediye ile eşleşti. 24 Mayıs 2019’da, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1 biterken, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Ahlatcı Çorum FK sahadan 5-3 galip ayrılarak 2.Lig’e yükseldi.

Kırmızı-siyahlılar, bu sezon ise ilk kez mücadele ettiği 1.Lig’de normal sezonu 56 puanla 3.sırada tamamlayarak play-off bileti aldı.