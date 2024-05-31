Çorum'un Osmancık ilçesinde sağanak yağış nedeniyle ekili araziler zarar gördü. Osmancık-Dodurga Karayolu’nda su taşkını nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Osmancık’ta akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağmur ilçeye bağlı Ağıroğlan Köyü’nde etkisini arttırdı. Yağışın oluşturduğu su taşkınları nedeni ile su altında kalan ekili arazilerde zarar meydana geldi.

Sel suları nedeni ile ulaşımda aksamalar oluşurken, Osmancık panayır alanı yağmur sularının birikmesi nedeni ile girişlere kapandı.

Editör: Haber Merkezi