Vali Dağlı, beraberinde Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Sağlık Müdürü Arif Pilgir ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceledi.



112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün halkımıza hızlı ve kaliteli hizmet vermesi noktasında çok iyi bir durumda olduğunu, yapılan çalışmalara aynı titizlik ve kararlıkla devam edileceğini belirten Vali Dağlı personeli ödüllendirdi.