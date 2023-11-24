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Çorum TSO Fuar Kompleksi’nde 10 gün açık olacak Kitap Kültür Günleri’nin açılışına Vali Yardımcısı Tamer Orhan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanı Vahap Sayın, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Yazar Yusuf Kaplan, belediye başkan yardımcıları ve öğrenciler katıldı.

11. Kitap Kültür Günleri’nin açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ülkelerin ancak eser bırakarak kalıcı olabileceğini ifade etti.



Belediye Başkanı Aşgın, çok sevdiği bir sözü hatırlatarak, “Bir Türk ata binerse Alparslan olur, Yavuz olur, Fatih olur, Kanuni olur, Abdulhamit olur, attan inerse Yunus olur, Mevlana olur, Hacı Bektaşi Veli olur. Bize bir taraftan Fatihler lazım, Yavuzlar lazım, Kanuniler, Abdülhamit hanlar lazım ama öbür taraftan bize Yunuslar, Hacı Bektaşi Veliler lazım. Eğer bunları buluşturamazsak eğer bu seyri fetihten sonra kalıcı vatana dönüştürmek için bu toprakları ilimle irfanla hikmetle mayalamazsak, bu toprakların vatan olarak devam edebilmesi mümkün değil.” dedi.

Çorum Belediyesi olarak vizyonlarının bölgenin en büyük kitap fuarını yapmak olduğunu vurgulayan Aşgın, ülkenin ne kadar birikimi varsa akademisyen, yazar, şair onları ilimizde çocuklarla, gençlerle buluşturmayı hedeflediklerini aktardı. Geçen yıl 100’e yakın yayınevi ve 100’e yakın yazar ve otobüs otobüs taşıdıkları binlerce öğrenciyle 100 binin üzerinde katılımla rekor kırdıklarını anlatan Aşgın, “Muazzam bir kitap fuarı yaptık ama her geçen yıl biraz daha büyük, her geçen yıl biraz daha organize fuarımızı geçekleştiriyoruz. Bu yıl ki hedefimiz yine tüm ilçelerden, mümkünse köylerden tüm çocukları kitabın kokusuyla, alimin kalemiyle, şairin sözüyle buluşturmak. İnşallah bunu başaracağız ve bu yıl 150 bin gencimizi buraya getireceğiz, kitapla buluşturacağız.” şeklinde konuştu.



22 BİN ÖĞRENCİYE 50 LİRALIK KUPON

Başkan Aşgın, “çocuklar fuardan kitap alabilsin” diye belediye olarak 1 milyon bütçe ayırdıklarını, 100 bin lira da Ziraat Katılım Bankası’nın desteğiyle tüm öğrencilere 50’şer liralık kuponları 22 bin öğrenciye hediye edeceklerini bildirdi.

Çorum Kitap fuarına 80 yazar 80 yayınevi katılacağı duyurusu yaptıklarını fakat daha çok yazar ve yayınevin fuara katılmak istediğini 100’e yakın yazar ve yayıneviyle 11. Kitap Kültür Günleri’ni açtıklarını kaydeden Aşgın, kitap fuarının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Açılış kurdelesini kesen protokol, daha sonra kitap stantlarını gezdi, öğrencilerle sohbet etti.