AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu operasyonların 44 bin 882'si PKK/KCK'ya, 4 bin 637'si FETÖ'ye, 1310'u DEAŞ'a ve 604'ü diğer terör örgütlerine yönelik gerçekleştirildi.

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 779 terörist etkisiz hale getirildi, 10 bin 297 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonlarda da toplam 11 bin 601 zanlı gözaltına alındı, bunlardan 1894'ü tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında, terör arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 7, turuncu kategoride 2, sarı kategoride 2 ve gri kategoride 27 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörizmin finansmanını önlemeye yönelik de 239 operasyon yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 1400 şüpheliden 167'si tutuklandı.

Bu kapsamda, 45,8 milyon FETÖ, 24,6 milyon DEAŞ, 3,4 milyon PKK/KCK ve diğer terör örgütlerinden 320 bin liraya el konuldu.

Güvenlik güçlerince yılbaşından bu yana 86'sı PKK, 13'ü DEAŞ kaynaklı 99 terör saldırısı girişimi de önlendi. Bunların 75'inin bombalı saldırı planından oluştuğu bildirildi.

Editör: AA AJANS