Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 12.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında ikinci sıradaki Niksar Belediyespor’u ağırladı. Dün saat 13.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya voleybol severler de yoğun ilgi gösterdi. Maça hızlı başlayan Çorum’un efeleri file dibinde Alex ve kaptan Murat’ın etkili oyunu ilk seti 5 sayı farkla kazandı. İkinci sette rakibin sert smaçlarına bloklarla karşılık veren Kırmızı-Siyahlılar bu seti de 25-19 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette oyundan düşen rakibi karşısında kontrolü iyice eline alan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü seti 25-21 maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından 10’da 10 yapan Çorum’un efeleri puanını 29’a yükselirken, konuk Niksar Belediyespor ise 21 puanda kalarak üçüncü sıraya geriledi.

(Rıfat KARA)

