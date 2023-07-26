“100.Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu”nun 4 Temmuz’da gerçekleştirilecek Samsun-Çorum etabı için yapılacak hazırlıklarla ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
START 1 AĞUSTOS’TA
100. Yıl Bisiklet Yol Yarışı, 1-5 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. 16 takımdan oluşan 100 bisikletçi, 5 etapta Cumhuriyet yolunda Sivas’tan Ankara’ya 784 kilometre pedal çevirecek. Yol yarışına Türkiye, Özbekistan, Irak, Mısır, Bulgaristan ve Kazakistan’dan sporcular katılacak. Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos’ta start alacak 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara’da Cumhuriyet’in kurulduğu ilk Meclisin önünde, 5 Ağustos’ta son bulacak.
Bisiklet turunun 1.etabı 1 Ağustos’ta Sivas-Amasya, 2.etabı 2 Ağustos’ta Amasya-Havza, 3.etabı 3 Ağustos’ta Havza-Samsun, 4.etabı 4 Ağustos’ta Samsun-Çorum, 5.etabı ise 5 Ağustos’ta Çankırı-Ankara arasında gerçekleştirilecek.