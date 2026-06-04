Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Belediye Meclisi toplantısında yaptığı açıklamada, şehir içi toplu ulaşım filosunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mevcut araç filosunda yer alan yeni model araçların bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapıldığını belirten Tuncel, zaman zaman yaşanan arızaların makine ikmal birimlerinde giderildiğini ifade etti.

FİLOYA YENİ ARAÇLAR KAZANDIRILDI

Son dönemde araç filosunun genişletildiğini kaydeden Tuncel, “2024 yılında 8 adet, 2025 yılında ise 5 adet yeni araç alımı gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra 2023 ve 2017 model araçlarımız da filomuzda yer almaktadır” dedi.

HEDEF: ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER

Toplu ulaşımda modernleşme adımlarının sürdüğünü belirten Tuncel, İller Bankası ile yürütülen görüşmeler kapsamında 10 adet elektrikli otobüs almayı planladıklarını açıkladı. Sürecin yakından takip edildiğini vurgulayan Tuncel, kredi ve finansman konusunda herhangi bir sorun bulunmadığını dile getirdi.

ESKİ ARAÇLAR DEVREDEN ÇIKACAK

Elektrikli otobüslerin filoya dahil edilmesiyle birlikte eski araçların kademeli olarak devreden çıkarılacağını ifade eden Tuncel, bu sayede toplu ulaşım hizmet kalitesinin artırılacağını söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi