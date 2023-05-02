Maç öncesinde, Düzcespor maçı için 100 bin lira galibiyet primi, sezon sonu şampiyonluğu için de 1 milyon lira prim açıklayan Vahit Kayrıcı, 90+1.dakikada Atakan Akkaynak’ın attığı gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı. Maçtan sonra partililerle birlikte sahaya inen Kayrıcı, teknik heyet ve futbolcuları kutladı. Kayrıcı, yaptığı açıklamada ise, “Çorum Futbol Kulübü’müzün Düzcespor ile oynamış olduğu maça katılım sağladık. Göstermiş olduğu yüksek performans ve almış olduğu galibiyetten dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)