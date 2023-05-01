1 Mayıs için DİSK, TÜRK-İŞ ve KESK tarafından oluşturulan 1 Mayıs Tertip Komitesi’nce alınan miting kararı gereği yaklaşık 2 bin işçi ve emekçi, saat 12.00’de Pirbaba Parkı’nda toplandıktan sonra miting alanı olan Saat Kulesi’ne yürüdü.

“Zamlara, yoksulluğa, baskıya ve sömürüye” karşı sloganların atıldığı 1 Mayıs’a Türk-İş’e bağlı Yol-İş Sendikası üyeleri, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlendikten sonra işten atılan metal işçileri, DİSK/Emekli-Sen, DİSK Sosyal-İş, KESK’e bağlı Eğitim-Sen, SES, Tüm Bel Sen, BES, Tarım Orkam Sen, Çorum Tabip Odası, Birleşik Kamu-İş’e bağlı Eğitim-İş, Bağımsız Emekliler Platformu, CHP, Yeşil Sol Parti, EMEP, TİP, SOL Parti ve TKP üyeleri katıldı.

Coşkulu bir şekilde gerçekleştirilen mitingde konuşan DİSK Birleşik Metal İş üyesi Abdurrahman Birin, “Ülkemizi derinden sarsan, onbinlerce emekçinin enkaz altında kaldığı Kahramanmaraş merkezli depremde yitirdiğimiz canları saygıyla anıyoruz. Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, borçlanma derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor” dedi.

“BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ”

Düzenin çarklarının zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını doldurmak ve şirketleri ihalelerle beslemek üzere kurulduğunu kaydeden Birin, “Bu düzenin çarkları sermayeye sömürecek ucuz emek, yağmalanacak doğa, talan edilecek kentler yaratmak üzere dönüyor. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, mücadele ederken 21 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını, bir avuç patronu ve ayrıcalıklı zümreyi korumak için seferber etti, etmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

“EMEĞİN EGEMEN OLDUĞU DÜZENİ BİZ KURACAĞIZ”

Halkı yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borca ve güvencesizliğe mahkum eden akıl dışı bu düzenin böyle gitmeyeceğini belirten Birin, “Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, tüm sömürülenler, yoksullaşanlar ve ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 85 milyonun insansa yaşadığı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var. Emeğin, barışın, demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün egemen olduğu bir düzeni biz kuracağız” dedi.

Türk İş İl Temsilcisi ve Yol-İş Şube Başkanı İhsan Üçtepe, KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz ve Birleşik Kamu-İş İl Başkanı Selim Bozkurt’un konuşmalarının ardından türküler eşliğinde halaylar çekildikten sonra miting sona erdi.

(Taner ŞİMŞEK)