Futbol il temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, 1.Amatör Küme’de 9 Mart’ta başlaması gereken ikinci yarı 1 hafta kaydırıldı. Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) planlanan 1.Amatör Küme’de ikinci yarı 16 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak ve BAL ile birlikte 4 Mayıs’taki 14.hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

İkinci yarının ilk haftasında, Ulukavakspor’la Gülabibey, Alacagücü ile Alaca Belediye, İskilipgücü ile İskilipspor, Osmancıkgücü ile de Kültür U19 Spor karşılaşacak.

KÜLTÜR-İSKİLİP MAÇININ TARİHİ YİNE DEĞİŞTİ

Öte yandan, 2 Mart Pazar günü oynanması gerekirken iki kulübün de talebi doğrultusunda 12 Mart Çarşamba gününe alınan Kültür 19 Spor-İskilipspor maçının günü yine değişti.

Futbol İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, 7.haftanın erteleme maçı olan Kültür 19 Spor-İskilipspor karşılaşmasının 9 Mart Pazar günü oynanacağı duyuruldu. İtfaiye Sahası’nda oynanacak maçın başlama saati ise 14.00 olarak belirtildi.