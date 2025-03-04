Futbol il temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, 1.Amatör Küme’de 9 Mart’ta başlaması gereken ikinci yarı 1 hafta kaydırıldı. Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) planlanan 1.Amatör Küme’de ikinci yarı 16 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak ve BAL ile birlikte 4 Mayıs’taki 14.hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

İkinci yarının ilk haftasında, Ulukavakspor’la Gülabibey, Alacagücü ile Alaca Belediye, İskilipgücü ile İskilipspor, Osmancıkgücü ile de Kültür U19 Spor karşılaşacak. 

Boluspor’la 5’inci kez Boluspor’la 5’inci kez

KÜLTÜR-İSKİLİP MAÇININ TARİHİ YİNE DEĞİŞTİ

Öte yandan, 2 Mart Pazar günü oynanması gerekirken iki kulübün de talebi doğrultusunda 12 Mart Çarşamba gününe alınan Kültür 19 Spor-İskilipspor maçının günü yine değişti.

Futbol İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, 7.haftanın erteleme maçı olan Kültür 19 Spor-İskilipspor karşılaşmasının 9 Mart Pazar günü oynanacağı duyuruldu. İtfaiye Sahası’nda oynanacak maçın başlama saati ise 14.00 olarak belirtildi.

Editör: Haber Merkezi