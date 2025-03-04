Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Pendikspor’da, iç sahada alınan 2-0’lık Keçiörengücü yenilgisi sonrası teknik direktör Sedat Ağçay ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sedat Ağçay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

37 puanla 12.sırada yer alan Pendikspor, teknik direktör Sedat Ağçay nezaretinde çıktığı 19 lig maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi aldı ve 27 puan topladı. İstanbul ekibi, Türkiye Kupası’nda evinde Ayvalıkgücü’ne 1-0 yenildi.