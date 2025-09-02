Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün, bizlere sadece bir dış politika ilkesi değil; aynı zamanda evrensel bir barış çağrısı olarak ışık tuttuğunu söyledi.

İl Genel Meclisi Eylül dönemi olağan toplantısının ilk oturumunda 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir konuşma yapan Veli Uysal, “Barışın olmadığı yerde ne kalkınma olur, ne adalet olur, ne de huzur olur” dedi.

Nesimi Çimen’in “Barış güvercini uçsun Dünya”da” adlı şiirini okuyan Veli Uysal, konuşmasında şu konulara değindi:

“Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü ile alakalı söz almış bulunmaktayım. Bu özel gün, savaşların ve çatışmaların yıkıcı sonuçlarını bir kez daha hatırlatırken, insanlığa barışın, adaletin ve kardeşliğin ne kadar hayati olduğunu da göstermektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözü, bizlere sadece bir dış politika ilkesi değil; aynı zamanda evrensel bir barış çağrısı olarak ışık tutmaktadır. Barışın olmadığı yerde ne kalkınma olur, ne adalet olur, ne de huzur olur.

Bugün dünyamızda ne yazık ki savaşların, zulümlerin ve adaletsizliklerin acı örneklerini görmekteyiz. Filistin’de, Gazze’de masum sivillerin, çocukların yaşam hakkı ellerinden alınmakta; Doğu Türkistan’da kardeşlerimiz temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaktadır. Bu tablo, insanlığın barış idealinden hâlâ ne kadar uzak olduğunu bizlere göstermektedir.

Bizler, zulmün ve savaşın karşısında, mazlumdan ve barıştan yana olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Barış, sadece savaşın olmaması değil; adaletin, eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin hakim olduğu bir düzen demektir.

Bu vesileyle 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün, tüm insanlık için daha adil, daha özgür ve daha barışçıl bir dünyanın kapılarını aralamasını temenni ediyor; başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve huzurun egemen olmasını diliyor, sözlerimi Nesimi Çimen’in şiiriyle bitirmek isterim.

Dostluklar kurulsun insanlar gülsün

Barış güvercini uçsun Dünya’da

Yok olsun kötülük düşmanlık ölsün

Barış güvercini uçsun Dünya’da

Dostluklar kurulsun insanlar gülsün

Son bulsun savaşlar kimse ölmesin

Dünya cennet olsun yaşasın insan

Gelin barışalım dökülmesin kan

Son bulsun savaşlar kesilsin figan

Barış güvercini uçsun Dünya’da

İnsancıl insanlar barıştan yana

Ancak zalim olan kıyar insana

Barış aşkı yayılmalı cihana

Barış güvercini uçsun Dünya’da

Nesimi der ki ey füze yapanlar

Acımasız zalim cana kıyanlar

Bırak ey yaşasın bütün insanlar

Barış güvercini uçsun Dünya’da

Dostluklar kurulsun insanlar gülsün

Son bulsun savaşlar kimse ölmesin.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ