Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Doç. Dr. Muhammed Gömeç’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette İl Başkanı Kuşcu, Başhekim Gömeç’i yeni görevinden dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret sırasında sağlık hizmetlerinin önemi, hastanenin çalışmaları ve vatandaşlara sunulan hizmetler üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyet, hayırlı olsun ziyaretinin ardından Yeniden Refah Partisi Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse’nin geçirdiği ameliyat sonrası hastanede tedavi gören babasını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. İl Başkanı Kuşcu ve beraberindeki heyet ayrıca hastanede tedavi gören diğer hastaları da ziyaret ederek moral verdi, acil şifalar temennisinde bulundu.

Ziyaretler sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan İl Başkanı Nuri Kuşcu, “Hem yeni görevine başlayan yöneticilerimizin yanında olmak hem de hastalarımıza moral vermek bizim için insani ve vicdani bir sorumluluktur. Tüm hastalarımıza acil şifalar, sağlık çalışanlarımıza ise özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK