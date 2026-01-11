Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında düzenlenen “En İyi Cümle/Afiş Yarışması”nda ilkokul ve ortaokul kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Öğrenciler, Türkçenin zengin söz varlığını tanımaya, anlamaya ve etkili biçimde kullanmaya yönelik hazırladıkları özgün cümle ve afişlerle yarışmaya katıldı. Dilimizin kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşan öğrenciler, düşünce dünyalarını ve ifade becerilerini başarıyla yansıttı.

Yarışma sonuçlarına göre, İlkokul Kategorisi Birincisi Sungurlu Yavuz Selim İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi Gökçen Çırakoğlu olurken, Ortaokul Kategorisi Birincisi ise 23 Nisan Ortaokulu 6/A sınıfı öğrencisi İ. Gürkan Kömürcü oldu.

Birincilik ödülü olarak bisiklet kazanan öğrencilere ödülleri, İl Millî Eğitim Müdür Vekili Fatih Tophan ile Şube Müdürü Kutluhan Cüce tarafından verildi.

Muhabir: Haber Merkezi