10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü dolayısıyla Çorum Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Necati Gül ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, tarımsal üretimin geliştirilmesi, gıda ihtiyacının karşılanması ve sağlıklı gıdaya erişimin sağlanmasında özveriyle görev yapan tüm ziraat mühendislerinin 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü’nü kutladı. Vali Çalgan, ziraat mühendislerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ