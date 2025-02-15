Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, 25.hafta maçında bugün lider Kocaelispor’la deplasmanda karşılaşacak.

Hafta içerisinde lig sonuncusu Yeni Malatyaspor’u konuk eden ve 2-0 gibi net bir skorla kazanarak play-off potasındaki yerini koruyan Ahlatcı Çorum FK, bu kez zorlu Kocaeli deplasmanında puan mücadelesi verecek. Kırmızı-siyahlı ekipte teknik direktör Serkan Özbalta tüm hesapları puan üzerine yaparken, sakatlığı süren Ahmethan Köse yine forma giyemeyecek.

Hafta içerisinde konuk olduğu Manisa FK’yı 2-0 yenerek liderliğini sürdüren ve Süper Lig’e bir adım daha yaklaşan Kocaelispor cephesinde ise teknik direktör İsmet Taşdemir, eski takıma karşı tüm hesapları galibiyet üzerine yapmış durumda. Körfez ekibinde sarı kart cezalısı olan eski Çorum FK’lı Ahmet Sağat’ın yanı sıra sakatlığı süren Batuhan Şen forma giyemeyecek.

51 puanlı lider Kocaelispor’la 38 puanla 5’inci sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK arasında bu akşam Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nda oynanacak ve Gaziantep bölgesi üst klasman hakemlerinden Ali Yılmaz’ın yöneteceği maç saat 19.00’da başlayacak.