Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ile bugüne kadar 3.Lig’de 10, 2.Lig’de 2, 1.Lig’de ise 4 olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, attığı 19 gole karşılık 25 gol yedi.

16 maçın 7’si Kocaeli’nde oynanırken, Ahlatcı Çorum FK bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. 8 gol atan kırmızı-siyahlı ekip kalesinde ise 9 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, ev sahibi olduğu 9 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi alırken, 7 gole karşılık 12 gol yedi.