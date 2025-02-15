Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 25.hafta maçında bu akşam Kocaelispor’la deplasmanda karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde 439'un’u kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK bu güne kadar 438 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen 191 galibiyet, 119 beraberlik, 128 yenilgi alıp 692 puan toplarken, attığı 629 gole karşılık 457 gol yedi.

Çorum temsilcisi, deplasmanda çıktığı 219 maçta ise 77 galibiyet, 60 beraberlik, 82 yenilgi aldı. Hanesine 291 puan yazdıran kırmızı-siyahlı takım rakip fileleri 267 kez havalandırırken kalesinde 251 gol gördü.