8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde son hafta maçları yarın oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Gülabibeyspor ile Mimar Sinanspor, küme düşmeme mücadelesi veren Alaca Belediyespor, Kargıserispor ve İskilipgücü kritik maçlar oynayacaklar. Yarın saat 14.00’de oynanacak maçlarda küme düşmeme mücadelesi veren Kargıserispor ile şampiyonluk mücadelesi veren Mimar Sinanspor Kargı İlçe Sahası’nda karşı karşıya gelecek. Bir diğer şampiyonluk mücadelesi veren Gülabibeyspor ise İtfaiye Sahası’nda H.E.Kültürspor ile kozlarını paylaşırken, küme düşmeme mücadelesi veren Alaca Belediyespor ise Alaca İlçe Sahası’nda İskilipspor’u ağırlayacak. İskilipgücü ise İskilip Şehit Mikail Kaya Stadı’nda Ulukavakspor ile karşılaşacak.

Editör: RIFAT KARA