Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Çorum Valiliği aracılığıyla yapılan açıklamada ilimizde çiftçilere zirai don uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, yarından (23 Mart 2024 Cumartesi) itibaren 25 Mart 2024 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar bölgemizin iç ve yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette don hadisesi beklendiği vurgulandı.

Açıklamada: “Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

Editör: HABER MERKEZİ