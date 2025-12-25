Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek olan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularında üreticilerin mağdur olmaması için sergilediği üstün gayretle takdir topluyor.

Çiftçinin derdiyle dertlenen, sahadan hiç kopmayan Özdemir, adeta bir memur gibi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde ÇKS kayıtlarının yapıldığı birimde gününün büyük bölümünü geçirerek üreticilere birebir destek veriyor.

Göreve geldiği günden bu yana çiftçinin sesi ve güvencesi olmayı ilke edinen Adem Özdemir, yalnızca masa başında değil, sahada gösterdiği aktif çalışmalarıyla da örnek bir başkan profili çiziyor. Üreticilerin her an ulaşabildiği, sorunlarına anında çözüm üreten Özdemir’in bu özverili mesaisi, çiftçiler tarafından da büyük memnuniyetle karşılanıyor.

Çiftçilerin devlet desteklerinden ve finansal imkanlardan yararlanabilmesi için ÇKS’nin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Özdemir, “ÇKS kaydı yaptırmamak ya da kaydın güncelliğini takip etmemek, çiftçiyi tüm devlet korumasının ve finansal desteklerin dışında bırakır. Üreticilerimizin bu konuda hassasiyet göstermesi gerekiyor” dedi.

Çorum Ziraat Odası olarak her koşulda üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Özdemir, son güne kalınmadan kayıtların yapılması çağrısında bulundu. Özdemir’in yoğun ve özverili çalışması, çiftçiler tarafından da takdirle karşılanıyor.

ÇKS’ye kayıtlı olmanın; mazot, gübre, prim destekleri ile kredi ve sigorta işlemleri başta olmak üzere birçok alanda çiftçilere avantaj sağladığını hatırlatan Başkan Özdemir, üreticilerin başvurularını zamanında tamamlamalarını istedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ