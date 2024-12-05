Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 20125 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için Cumartesi günleri de başvuruların kabul edileceğini bildirdi.
Oda’nın ÇKS işlemlerinin Tarım İl Müdürlüğü ek binasının alt katında yapıldığını belirten Adem Özdemir, çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için ÇKS kayıtlarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini vurguladı.
Editör: HABER MERKEZİ