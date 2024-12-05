3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Çorum Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de anlamlı bir program düzenledi. Engelli ailelelerine Koza Çorba’da yemek verilerek protokol üyeleri ile bir araya gelmeleri sağlandı ve engelli Berkay Yusuf Kara’nın şahsında, tüm engellilere “engelsiz yaşam” temennisi ve destek mesajı iletildi.

Çorum Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Kara, Engelliler Haftası boyunca, engellilerin sorunlarına ilişkin farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirterek, “Bu özel hafta, engellilik konusunda farkındalık yaratmayı ve engelli bireylerin haklarını savunmayı amaçlamaktadır. Dünya genelinde birçok ülkede kutlanan bu etkinlik, toplumun engellilik konusundaki algısını değiştirmeyi ve engelli bireyleri topluma tam olarak dâhil etmeyi hedeflemektedir” dedi.

Ülkemizde, engelli haklarını koruma adına çeşitli düzenlemeler yapıldığını, 2003 yılında kabul edilen Engelliler Kanunu ile, engellilerin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve erişilebilirlik gibi alanlarda haklarının güvence altına alındığını vurgulayan Muzaffer Kara, Türkiye’nin aynı zamanda uluslararası sözleşmelere de taraf olduğunu söyledi.

Derneğin etkinliğine, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan başta olmak üzere ilgili kurum yöneticileri katıldı.