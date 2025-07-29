Geleneksel bayrak kaldırma töreni ile başlayan ve 3 gün süren düğün ve eğlence programı nikahla son buldu. Çiftin nikâhını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, düğüne Vali Ali Çalgan, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Yargıtay Üyesi Süleyman Öztürk, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, eski Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, eski Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, TCDD eski Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ile davetliler katıldı.

Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi