BBP Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Fehmi Güney, kongrede yaptığı konuşmada hem milli meselelere hem de toplumsal sorunlara dair önemli açıklamalarda bulundu. Uğurludağlı olmaktan gurur duyduğunu belirten Fehmi Güney, kongrelerin sadece görev dağılımı değil, aynı zamanda dava şuurunun tazelendiği anlar olduğunu söyledi.

Orman yangınlarında hayatını kaybeden itfaiye erleri için başsağlığı dileklerinde bulunan Fehmi Güney, terörle mücadele konusunda ise kararlı mesajlar verdi:“Bu ülkede Büyük Birlik Partisi oldukça, Öcalan’a af gibi bir gündem bu milletin karşısına getirilemez. Şehitlerimizin ruhu sızar. Bu milletin vicdanı yaralanır. Biz sustuğumuzda, bu ülkenin sesi kısılır.”

PKK'nın tüm uzantılarının silah bırakmadan yapılan açıklamaların inandırıcı olmayacağını vurgulayan Güney, DEM Parti’ye de çağrıda bulunarak terörle bağlarını net şekilde koparmaları gerektiğini söyledi.

Ekonomik sorunlara da değinen Güney, geçim sıkıntısının vatandaşın temel gündemi olduğunu belirtti. Pazardaki yangının hâlâ sönmediğini dile getiren Güney, genç işsizlik, artan maliyetler ve tarım politikalarındaki yetersizlikleri sert sözlerle eleştirdi:“Çiftçimiz gübre alamıyor, mazotu zaten soramıyor. Tarım Bakanlığı daha görünür ve etkin olmalı. Destekler zamanında, yeterli ve güncel verilmelidir. Aksi takdirde üretim düşer, kıtlık artar.”

Muhabir: SELDA FINDIK

Savunma sanayiindeki gelişmeleri de değerlendiren Fehmi Güney, IDEF 2025 fuarında tanıtılan TAYFUN Blok-4 gibi projelerin Türkiye’nin caydırıcılığını artırdığını ifade etti. 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin uğradığı saldırının ardından ailesine yönelik tehditlerin toplum vicdanını yaraladığını da belirten Fehmi Güney faillerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı.Konuşmasının son bölümünde teşkilat mensuplarına seslenen Güney, BBP hareketinin merkezinin sadece Ankara olmadığını, Anadolu’nun dört bir yanında bu ruhun yaşadığını şu sözlerle ifade etti: “Bu dava bir köy kahvesinde, bir okul koridorunda, bir pazar tezgâhının arkasında yaşıyor. Siz yürüdükçe biz güçleniyoruz. Siz varsınız diye biz güçlüyüz. Çünkü biz Türk’üz. Türk devletsiz, bayraksız, ezansız olmaz” diyen Güney, Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun izinde kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.