Uğurludağ’daki kongreye BBP Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Fehmi Güney, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, BBP Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, ilçe başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kongreye ayrıca telefonla bağlanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, teşkilata tebrik mesajı ileterek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kongrede tek listeyle gidilen seçimde mevcut ilçe başkanı Adem Yıldırım yeniden seçilerek güven tazeledi. Partililer, Yıldırım’ın liderliğinde ilçede partinin daha da güçleneceğine olan inançlarını ifade etti.



Kongrede konuşan İl Başkanı Özkan Yandım, Uğurludağ’da BBP sancağını dikeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Uğurludağ’da kazanacağız. Hep birlikte yönetecek, birlikte başaracağız. Teşkilatımıza ve adayımıza olan inancımız tam. BBP olarak ilçemizin her köşesinde var olmaya ve halkımızla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.”

BBP’nin kongresi, partililer arasında birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı bir atmosferde sona erdi.