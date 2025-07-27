23 ve 24. Dönem AK Parti Çorum Milletvekili, önceki Azerbaycan Büyükelçisi, halen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Müşaviri olarak görev yapan hemşehrimiz Doç. Dr. Cahit Bağcı ile Leyla Bağcı’nın oğulları Furkan ile Emine-Günay Barın çiftinin kızları Rabia'nın düğün töreni Ankara’da gerçekleştirildi.

İller Bankası Macunköy Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen nikah törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra başta Ankara ve Çorum’dan olmak üzere siyaset, yargı, bürokrasi ve iş dünyasının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK