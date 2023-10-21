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Ünal, iklim değişikliğinin tarım takvimine yansımalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin Akdeniz kuşağında yer aldığına işaret eden Ünal, dünyanın birçok bölgesi gibi bu kuşağın da iklim değişikliğinden fazlasıyla etkilendiğini söyledi.

Ünal, Türkiye'nin topografik yapısıyla Akdeniz kuşağındaki diğer ülkelerden farklı olduğunu, buna bağlı yağış rejiminde de değişiklikler görüldüğünü kaydetti.

Ülke genelinde mevsimsel yağışlara ilişkin 56 istasyonda çalışmalar yapıldığını belirten Ünal, burada belli periyotlarda ortalama yağış rejimindeki sapmaların tespit edildiğini anlattı.

Ünal, ortalama sapmalardan en az etkilenen ilin yüzde 11 ile Rize ve çevresi olduğunu, Akdeniz kuşağındaki bölgelerde ise bunun yüzde 100'lerin üzerine çıktığını ifade etti.

SU REZERVLERİNİ DE ETKİLİYOR

Çalışmalara göre, kış baz alındığında mevsimsel olarak güneyden kuzeye doğru azalarak devam eden bir sapma bulunduğuna dikkati çeken Ünal, "Bu durum doğu bölgesine doğru uzanıyor. Dağlarda eskiden çok olan kar yağışlarının azalması anlamına gelen bu durum, hem ülkemizin su rezervlerinin hem de toprakta biriken suyun azalması anlamına geliyor." dedi.

Bu durumun tarımsal ürünlerin ihtiyaç duyduğu toprak nemini doğrudan etkilediğini vurgulayan Ünal, yaşanan mevsimsel sapmaların bitkiler için zararlı organizmaların etkinliğini de artırdığını dile getirdi.

Ünal, diğer aylarda da mevsimsel sapmaların görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Bu sapmalar bize tarım takviminin revize edilmesi gerektiğini gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığına, bu konuda çalıştaylar yapılarak çiftçilere artık ezbere ekim sistemlerinin değişmesi konusunda bilgiler verilmesine yönelik önerilerde bulunduk. Bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce iklim değişikliği senaryoları ve ekim, dikim tarihleri üzerine çalışmalar yapıyor ancak bu sorun artık kapıya dayandı ve çalışmaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Çiftçi bazında bu çalışmaların bir sonuca gelmesi önem taşıyor."