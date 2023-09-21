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Kaza, D-100 karayolu üzeri Karayolları Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merzifon'dan Tosya istikametine gitmekte olan Yılmaz A. yönetimindeki 34 RBZ 99 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette gitmekte olan Yusuf Yiğit Y. yönetimindeki 55 EV 821 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 EV 821 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa K. yönetimindeki 34 NH 7247 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 34 RBZ 99 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gönül A. ile 55 EV 821 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Ö. yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle kısmen kapanan D-100 karayolunda araç trafiği kontrollü sağlanırken, yaralılar Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kısmen kapanan karayolu, araçların çekiciler tarafından yoldan kaldırılmalarının ardından normale döndü.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.