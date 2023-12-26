Yeni yıl öncesi asgari ücret ve maaş zammı henüz oluşmadan zincir marketlerin ürün fiyatlarını artırdığı yönündeki ihbarlar üzerine Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı. Haksız ticari uygulamaların önüne geçilebilmek amacıyla marketlerde denetim yapan ekipler, etiket fiyatlarından alış-satış fiyatlarına kadar tüketicinin korunmasına yönelik tüm ayrıntıları titizlikle inceliyor.

Alo 153 Zabıta hattına fiyatların artırıldığına yönelik gelen ihbarları değerlendiren ekipler, ansızın yaptığı denetimlerde reyonlardaki ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutarlılığının yanında kullanma tarihlerini de kontrol ediyor.



Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, kendilerine ulaşan ihbarlara anında cevap verdiklerini belirterek “Fahiş fiyat uygulayan, son tüketim tarihi geçmiş ürün satan ve kasa fiyatı ile reyon fiyatı farklılığı olan işyerlerini denetliyoruz. Tüm şehir genelinde denetimlerimize devam edeceğiz.” dedi.

Yeni yılda oluşan zam beklentisini fırsata çevirerek fiyatlarda artış yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçtiklerini belirten Göyhan, zincir marketlerde fiyat etiketi, fahiş fiyat uygulamaları, kasa-reyon fiyat farklılıkları ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlerle ilgili denetimlere yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

İndirim etiketlerinin kasada uygulanıp uygulanmadığını da denetlediklerini vurgulayan Göyhan, “Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaşımızı mağdur eden tüm uygulamaların denetçisi ve takipçisiyiz.” dedi.