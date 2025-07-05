Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Baskanı Zeydan Karalar'ın İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi. Karalar'ın gözaltına alınmasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi önünde polis tedbir alırken içerde arama yapılmaya başlandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında da gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Başkan Karalar, İstanbul'da gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Adana Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Karalar'ın evinde arama yapmaya başladı.

Belediye çevresinde çok sayıda polis ise güvenlik tedbiri aldı.

Muhabir: İHA AJANS