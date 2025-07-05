Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü olan aşure gününe bugün ulaştığımızı hatırlatarak bugünün İslam tarihinin en hüzünlü ve en derin acılardan birinin yaşandığı gün olduğunu söyleyen MHP İl Başkanı Çıplak, “Bu mübarek gün, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) sevgili torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın ciğerparesi, cennet gençlerinin efendisi Hz. Hüseyin Efendimiz’in ve yanında bulunan 72 kahraman yol arkadaşının Kerbela’da vahşice şehit edildiği gündür” diye konuştu.

Aşura gününün Müslümanlar için sadece bir tarih değil; bir matem, bir direniş ve bir adalet sınavı olduğunu söyleyen Mehmet İhsan Çıplak, “Bu kara günde, zulmün simgesi hâline gelmiş Yezid’in siyasi hırsı; Hz. Hüseyin’in hakkı, adaleti ve hakikati savunan asil duruşuyla çarpışmıştır. Ne yazık ki bu çarpışma, Kerbela çölünde susuz bırakılan masumların kanıyla yazılmış ve insanlık tarihine silinmez bir utanç lekesi olarak geçmiştir.

Hz. Hüseyin, sadece Ehl-i Beyt’in bir ferdi değil; tüm Müslümanların vicdanıdır. Onun şahadeti bizlere, zalim karşısında susmamayı, hakkın yanında dimdik durmayı ve bedeli ne olursa olsun haktan sapmamayı öğretmiştir. Kerbela’da susayan sadece Hz. Hüseyin değil; İslam’ın özü, ruhu, ahlakı ve adaleti susamıştır” dedi.

Bugün bizlere düşenin bu büyük acıyı yalnızca bir yas olarak değil, aynı zamanda bir uyanış vesilesi olarak görmek olarak açıklayan Çıplak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün tüm Müslümanlar, dünyada dökülen kanlara, mazlumlara reva görülen zulme, iki yüzlü siyasete karşı Hz. Hüseyin gibi durabilmeli; yanlışa, ihanete ve zalime karşı boyun eğmemelidir. Kerbela’yı anmak, sadece gözyaşı dökmek değil; Yezid zihniyetine karşı direnmekle mümkündür. MHP olarak bizler, milletimizin maneviyatına sahip çıkıyor; bu toprakların özünde var olan adaleti, inancı ve kardeşliği yaşatmayı şiar ediniyoruz. Türk-İslam ülküsünün temelinde; Hüseyin’in vakarına, Yezid’in zulmüne karşı dik durmak vardır. Bu duruş, bizim ecdadımızın duruşudur. Bu duruş, mazlumun duası, zalimin korkusudur. Bu vesileyle, başta Hz. Hüseyin Efendimiz olmak üzere, Kerbela’da şehit edilen tüm Ehl-i Beyt mensuplarını ve Müslüman kahramanları rahmetle ve saygıyla anıyorum. Allah, ümmeti bir daha böyle bir ayrılığa ve böylesine derin bir acıya maruz bırakmasın. Rabbim; milletimizi, devletimizi ve tüm İslam âlemini birlikten ve dirlikten ayırmasın”

Muhabir: Haber Merkezi