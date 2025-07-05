Güzellik Uzmanları Derneği heyetinin ziyaretinde güzellik ve bakım sektörünün karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.

Ziyarette konuşan Demirci, güzellik uzmanlarının mesleki standartlarının artırılması, kayıt dışı işletmelerle mücadele ve meslek içi eğitimlerin yaygınlaştırılması konularına dikkat çekerek, “Güzellik ve bakım sektörü hem istihdam hem de hizmet kalitesi açısından önemli bir alan. Ancak kayıt dışı çalışan merkezler, hem sektördeki kaliteyi düşürüyor hem de yasal yükümlülüklerini yerine getiren meslektaşlarımızı mağdur ediyor. Bu konuda sizlerin desteğini önemsiyoruz” dedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayarak sektörün taleplerine duyarsız kalmayacaklarını ifade etti. Gür; “Güzellik uzmanlarımızın karşılaştığı sorunlar bizlerin de gündeminde. Gerekli denetimlerin artırılması, mesleki eğitimlerin teşvik edilmesi ve hizmet kalitesinin korunması adına ilgili kurumlarla iş birliğine hazırız” ifadelerine yer verdi.

Recep Gür ayrıca, kadın girişimcilerin ekonomiye katkısının önemine değinerek, güzellik uzmanlarının sektördeki konumunun güçlendirilmesinin esnaf camiası adına da değerli olduğunu söyledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ