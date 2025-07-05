Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Morfoloji binası eksikliğini bir kez daha Meclis gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulu’na seslenen Milletvekili Tahtasız, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitiren Kerim Topçu’nun mezuniyet töreninde yaptığı konuşmayı anlattı.

Tahtasız, “Tıp Fakültesini birincilikle bitiren öğrencimiz Kerim Topçu’nun mezuniyetteki konuşmasında tıp fakültesi binasının yetersizliğine dikkat çekerek binanın sınıflarıyla, çalışma odalarıyla, yaşam alanlarıyla üniversite eğitimi alan öğrencilere uygun olmadığını vurguladı.

Her ne kadar hocalarımız şartlarımızı iyileştirmek için büyük gayretler gösterse de İkbalkent'teki fakülte binamız sınıflarıyla, çalışma odalarıyla, yaşam alanlarıyla üniversite eğitimi alan öğrenciler uygun değil demiştir. Biz bunu yıllardır dile getirdik. Buradan Hitit Üniversitesi Rektörüne ve yetkililerine sesleniyorum: Morfoloji binamızı bir an önce yapalım ve bu çocuklarımız iyi eğitim alsın” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK