Çorum Güzellik Uzmanları Derneği Başkanı Seval Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Cihan Olur’un vefatı dolayısıyla Kooperatif Başkanı Vedat Canbek’e taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Dernek Başkanı Seval Demirci, merhum Olur’un esnaf camiası için değerli bir isim olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Cihan Olur’un vefatı hepimizi derinden üzdü. Esnaf teşkilatına yıllarca emek veren, herkesin sevgisini kazanmış bir insandı. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm esnaf camiasına başsağlığı diliyoruz.”

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek ise Cihan Olur’un görev süresi boyunca özverili çalışmalarıyla örnek bir duruş sergilediğini belirterek teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı taziye dilekleriyle sona erdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR