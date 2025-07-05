Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün düzenlediği programa; Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, ASAL Bölge Başkanı Personel Yarbay Erdal Dirik, Müftü Yardımcısı Yasin Baykal, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Necat Yazıcı, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ela Hiçyılmaz, İl Müdürü Sayın Sahit Aydın ile kurum yöneticileri, personeller, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Şenlikte koruyucu aileler ve çocuklar için eğlenceli ve samimi bir ortam oluşturuldu. Katılımcılara yemek, pamuk şeker, patlamış mısır ve içecek ikramında bulunuldu. Etkinlikler kapsamında ayrıca balon şovları, sihirbaz gösterisi ve ödüllü yarışmalar düzenlenerek aileler ve çocuklara unutulmaz anlar yaşatıldı. Programın sonunda ise pasta kesimi ile günün anlam ve önemine dikkat çekildi.

Etkinlik, İl Müdürü Sahit Aydın’ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından koruyucu aileler ve çocuklara hitaben kaleme alınan mektubu paylaşması ve koruyucu ailelere özel olarak hazırlanan hediyeleri takdim etmesiyle sona erdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, toplumda koruyucu aile farkındalığını artırmak ve çocukların güvenli bir aile ortamında büyümesine katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

Muhabir: Haber Merkezi