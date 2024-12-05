Merhumenin cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkânının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, CHP İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, CHP önceki dönem il başkanları, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ