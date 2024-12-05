Çorum'da, Samsun-Ankara karayolunda etkili olan sis nedeniyle trafik kontrollü seyrediyor. Bölgede gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin kısaldığı sis nedeniyle sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergâhlarda kontrollerini artırdı.

Ekipler, kazaların yaşanmaması için sürat yapılmaması ve takip mesafesinin korunması konusunda TIR ve servis sürücülerine uyarılarda bulundu.

Editör: AA AJANS