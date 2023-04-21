Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, AK Parti Çorum 28.Dönem Milletvekili adayları Yusuf Ahlatçı, Oğuzhan Kaya, Zeki Gül, Ramazan Kelepircioğlu, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve il teşkilatından yoğun katılımla Sungurlu çıkarması yapan heyet önce organize sanayi bölgesinde yer alan fabrikaları gezdi. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat yapılacak olan barut, fişek ve kapsül fabrikalarının inşaatlarında incelemelerinde bulunan heyet daha sonra ise esnaf turu yaptı.

Sungurlu’da yoğun ilgi ile karşılaşan AK Parti heyeti akşam ise iftarda spor salonunda vatandaşlarla bir araya geldi.

İftar yemeği öncesinde kısa bir konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Zeki Gül kırgınlıklara son vererek AK Parti’nin iktidarda kalabilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

“Tek kanatlı bir kuş gibi tek taraflı yürüyen bir parti değiliz” diyen Milletvekili adayı Zeki Gül konuşmasında “Bir kutlu yol, bir kutlu davaya çıktık. Bu da hepimizin omuz vermesiyle, hepimizin kucaklaşmasıyla, hepimizin bir ve beraber olmasıyla aşılacaktır. Meselelerimizi çözecek yüksek irade ve güç hem partimizde hem liderimizde hem de milletvekili adaylarımızda mevcut. Biz tek kanatlı bir kuş gibi tek taraflı yürüyen bir parti değiliz. Biz sadece manevi kalkınmanın değil maddi kalkınmanın da her iki davanın bir olduğu bir partinin neferleriyiz. Sungurlu’da, Alaca’da, Osmancık’ta, Çorum’da bu davaya omuz vermiş arkadaşlarımızın kırgınlıklarına son vererek 14 Mayıs’a kadar tek yumruk olarak Cumhurbaşkanımızın ve Milletvekillerimizin yanında olmaya davet ediyorum. Sungurlu’da bizleri büyük bir coşkuyla karşılayan spor salonuna sığmayan tüm hemşehrilerimize buraya kadar teşrifleri için teşekkür ediyorum. Biz birlikte Türkiye’yiz. Doğru Adamın yolunda doğru adımlarla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)