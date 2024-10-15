Zehra Gümüş’ün kızları ve yakınlarının da bulunduğu açıklamada Çorum Kadın Meclisleri Sözcüsü Avukat Burçin Solmaz Bolat, “Mahkemeden beklediğimiz adalet yerine gelse de Zehra’nın artık aramızda olamayacak olması ve başkaca kadınların korunamadığı gerçeği maalesef bizleri üzmekte ve adalete olan güvenimizi sarsmaktadır.” dedi.

Bolat, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verildiğini hatırlatarak, “Fakat bir gerçek var ki Zehra Gümüş artık aramızda yok. Devletin güvenliği maalesef kadınlar için çökmüş durumda. Her gün biz bir kadın cinayeti haberiyle güne uyanıyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’de bir cezasızlık kültürünün yerleştiğini dile getiren Bolat, infaz yasasının acilen değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bolat, mahkemelerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verilmesine rağmen sanıkların 3-5 yılda tahliye edildiğini ve infaz yasasının bir af yasası gibi görülmesinden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Sokakların güvenli olmadığını ve kadınların tehlike altında olduğunu hatırlatan Bolat, “Ülkede tüm kadınlar için adaleti ve güvenliği sağlaması gerektiğini devlete bir kez daha hatırlatıyoruz. Bugün Zehra için mahkemeden bir adalet çıkmışsa da biz Türkiye’de tüm kadınlar adalete kavuşuncaya kadar, yaşama hakları ihlal edilmeyene kadar Çorum Kadın Meclisleri olarak mahkeme salonlarında, sokaklarda mücadelemize devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Maktule Zehra Gümüş’ün ablası da adaletin yerini bulduğunu dile getirdi.