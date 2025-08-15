Sakatlıktan yeni çıkan ve idman eksikleri bulunan İbrahim Sehic ve Geraldo ve tamımdan gönderilmesi gündemdeki yerini koruyan Zargo Toure’nin yanı sıra idman eksiği bulunan Cemali Sertel ve genç golcü Hasan Ege Akdoğan kadroya alınmadılar.

22 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor: Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Hasan Hüseyin Akınay, Ahmet Said Kıvanç, Eren Bilen, Joseph Attamah, Arda Şengül, Caner Osmanpaşa, Kadir Seven, Erkan Kaş, Üzeyir Ergün, Kerem Kalafat, Atakan Cangöz, Oğuz Gürbulak, Pedrinho, Kenan Fakılı, Braian Samudio, Semih Akyıldız, Yusuf Erdoğan, Eren Karadağ, Emeka Eze ve Ozan Sol.