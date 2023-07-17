Hatırlanacağı gibi “Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile geçtiğimiz Cumartesi gecesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu zam ile ilgili bir açıklama yapan İnsani Değerler Platformu, sürece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahale etmesini ve Türkiye Yüzyılı’na yakışmayan haksız zamların biran önce tamamen geri çekilmesini talep ettiklerini bildirdi.

İDP’den yapılan yazılı açıklamada, milletin kendisine yüklenen ilave ağır yüklerle ilgili ikna edici açıklama beklediği, yetkililerin açıkça bu vergi ve zamlara dair makul, mantıklı ve herkesin kabul edebileceği bir izahat getirmesi gerektiği belirtilerek, mevcut açıklamaların klasik bürokrat aymazlığının bir örneği gibi durduğu ve milletin bu muameleyi hak etmediği ifade edildi.

Zamlarla ilgili İDP’den yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Hain FETÖ kalkışmasını önlemiş olmanın haklı gururunu yaşayan, böylece kendisi ve geleceği ile birlikte hem devleti hem de devletin kurumlarını kurtaran milletimiz, 15 Temmuz gece yarısı adeta yangından mal kaçırırcasına yürürlüğe konan ağır vergi yükünün şaşkınlığını yaşıyor.

Şu iyi bilinmelidir ki, yasalar da makamlar da kimseye kamu gücünü kontrolsüz ve orantısız bir şekilde kullanma hakkını vermez. Evet, ekonomik sorunlar var, dünya genelinde de benzer sorunlar yaşanıyor; pandemiden bu tarafa hayat her alanda önceye göre biraz daha zorlaştı. Bunu millet olarak bilmiyor değiliz, ancak ortada “birlikte üstlenilmesi gereken bir zorluk ve yük” varsa bunun, sahip olunan varlıklar üzerinden adaletle paylaşılması gerekir.

“HİÇ KİMSE MÜSEBBİBİ OLMADIĞI SORUNLARIN

FATURASINI ÖDEMEK ZORUNDA BIRAKILMAMALI”

Hiç kimse müsebbibi olmadığı sorunların faturasını ödemek zorunda bırakılmamalıdır; üstelik bu kesimler toplumun ekonomik açıdan en alt kesimini oluşturuyorsa, bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Modern devletlerin kuruluşunda, mali yükümlülüklerin halktan bağımsız bir şekilde belirlenemeyeceğine dair konsensüs vardır. Hiçbir hükümet haklı ve kabul edilebilir gerekçeler olmaksızın insanların ekonomik standartlarını alt üst edip yıkacak girişimlerde bulunamaz.

Şayet öne sürüldüğü şekliyle son zamlar depremin verdiği zararların oluşturduğu yükten kaynaklanıyorsa burada depremzedelere her türlü yardım için seferberlik ilan etmiş olan vatandaşımız bizzat devletin bu yükü azaltmak adına ne tür tasarruflarda bulunduğunu görmek ve bilmek isteyecektir. Kamu maliyesinden sorumlu olanlar ve kamu kurum ve kuruluşları kendi üzerlerine düşeni hakkıyla yerine getirdikten sonra hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, bu aziz millet her türlü fedakarlığı fazlasıyla yapmaya hazırdır.

Yeni Maliye ekibinin dile getirdiği “verginin tabana yayılması” anlayışının uygulamada vergi yükünün toplumun en mahrum kesimlerinin sırtına sarılması olarak tezahür ettiğini görmek herkesi büyük bir şaşkınlığa ve kızgınlığa sevk etmiş bulunuyor.

“ADALET, DEVLETİN YERİNE GETİRMEK

ZORUNDA OLDUĞU EN BÜYÜK ÖDEVDİR”

Kamu yönetiminde aslolan adaletin tesisidir. Adalet, sadece mahkeme kararlarında tecelli eden bir olgu değildir. Adalet, her bir vatandaşına insanca yaşayabileceği bir imkan sağlamakla görevli olan devletin yerine getirmek zorunda olduğu en büyük ödevdir.

O yüzden ceddimiz “insanı yaşat ki devlet yaşasın” demiştir. Buna inanan millet de her daim “ya devlet başa ya kuzgun leşe” diyerek devletini namus bilmiş ve onun uğrunda gerektiğinde can feda eylemiştir.

Çorum İnsani Değerler Platformu olarak milletimiz adına açıklama bekliyor ve Cumhurbaşkanımızın sürece müdahale etmesini, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışmayan bu haksız zamların bir an önce tamamen geri çekilmesini talep ediyoruz.”