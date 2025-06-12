Getir’in 1 Haziran itibariyle kurye ücretlerini düşürdüğünü duyurdu. Türkiye genelinde binlerce çalışanı olan firma paket başı ücretlerde yüzde 30’a varan kesintiler yapıldı, haftalık ve saatlik bonuslar kaldırıldı.

Kuryeleri örgütlenmeye çağıran sendika başkanı Kubilay Çelik, “Getir, bayilik sistemiyle çalışıyor. Ve her bayi kuryeler ile kendi iş sözleşmesini imzalıyor. Ankara ve İstanbul’daki bu bayiler, hayat pahalılığının her geçen gün arttığı bu ortamda, ücretlerde yüzde 30’a varan kesintiler yaptılar, haftalık ve saatlik bonusları kaldırdılar.

Tüm kuryeleri bizimle iletişime geçmeye ve eyleme davet ediyoruz” dedi.