Etkinliğe Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de katıldı. Açılışta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Sağlık Hizmetleri İstasyonu, MEB AKUB İstasyonu, Hareketli Yaşam İstasyonu ve Okul Sağlığı İstasyonları tanıtıldı.

Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Evde Sağlık İstasyonu, Fiziksel Aktivite İstasyonu, Aşı İstasyonu, El Yıkama ve Hijyen İstasyonu, Ağız ve Diş Sağlığı İstasyonu, Sağlıklı Beslenme İstasyonu, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve UMKE İstasyonu da ziyaret edildi.

Kurulan istasyonlar sayesinde öğrenciler, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulurken, sağlık hizmetlerine dair farkındalıkları da artırılmış oldu. Programın, hem eğitim hem de sağlık alanlarında kalıcı etkiler bırakması hedefleniyor.

Editör: SELDA FINDIK