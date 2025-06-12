Çorum’da yürütülen “Books Through My Eyes” adlı eTwinning projesi kapsamında 5 farklı ülkeden 14 öğretmen ve onların öğrencileri tarafından kaleme alınan “Benim Gözümden Kitaplar” adlı kitap, anlamlı bir buluşmayla taçlandı.

Projenin Türkiye ayağını yürüten Ziya Gökalp İlkokulu Sınıf Öğretmeni Tuğba Doğu ve Okul Müdürü Soner Doğan, projede elde edilen bu önemli ürünü, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a takdim etti.

Kitap, öğrencilerin kitaplara kendi gözlerinden bakarak yazdıkları özgün içeriklerle şekillendi. Kültürel paylaşımı ve okuma alışkanlığını teşvik etmeyi amaçlayan proje, aynı zamanda öğrencilerin dil gelişimine ve uluslararası işbirliği becerilerine katkı sağladı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar, projeye emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu tür yaratıcı çalışmaların eğitimde uluslararası bağları güçlendirdiğini ve öğrencilerin dünyaya daha açık birey olarak yetişmesine katkı sunduğunu ifade etti.



Editör: Haber Merkezi