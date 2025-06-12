Doğa sevgisini artırmak ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, toprakla buluşarak fidan dikti. Minik ellerin toprakla buluştuğu bu anlamlı etkinlikte öğrenciler hem doğayla bağ kurdu hem de sürdürülebilir yaşam için önemli bir adım attı.

Her öğrenci, diktiği fidana bir isim vererek ona sahip çıkmanın ve büyümesini takip etmenin heyecanını yaşadı. Bu duygu dolu anlar, çocuklara çevre sorumluluğu kazandırmakla kalmayıp, doğayla bütünleşmenin önemini de pekiştirdi.

Etkinlik sonunda öğretmenler ve öğrenciler, doğaya katkı sağlamanın mutluluğunu hep birlikte paylaşırken, bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteklediği proje, çevre bilincinin küçük yaşta kazanılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR