Vali Çalgan’a, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü Veysi Kurt da eşlik etti. İnceleme, projenin Koparan mevkiindeki şantiye alanında gerçekleştirildi.

Çalışmaların geldiği son durum hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Vali Çalgan, projenin Çorum’un ekonomik ve lojistik gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu proje, ilimizin ulaşım altyapısına önemli katkılar sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Delice-Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin demiryolu bağlantısının güçlenmesi ve yük taşımacılığında verimliliğin artması hedefleniyor.

Editör: Haber Merkezi