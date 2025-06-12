Çorum Valisi Ali Çalgan, Mayıs ayı güvenlik verilerini paylaştığı basın toplantısında, “Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilimizde de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları görülmeye başlandı. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alarak dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum” dedi.

Çorum Valiliği’nde düzenlenen toplantıda Vali Ali Çalgan Mayıs ayı asayiş ve güvenlik konuları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Naim Çetinkaya'nın da hazır bulunduğu toplantıda uyarılarda bulunan Vali Çalgan, yaz mevsimi ile birlikte görülmeye başlayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları ile ilgili vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Editör: İHA AJANS

Yaz mevsimi sebebiyle alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili de açıklamalarda buluna Çalgan, “Bilindiği üzere, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilimizde de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları görülmeye başlandı. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alarak dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum. Yine yaz aylarında serinlemek amacıyla göl, gölet, sulama kanalları ve barajlar gibi alanlara girilmesi, maalesef boğulma olaylarına yol açabiliyor. Vatandaşlarımızın yalnızca belirlenen yüzme alanlarını kullanmaları hayati önem taşıyor. Orman yangınlarına karşı da tedbirlerimizi artırdık. Valiliğimizin aldığı kararla, 15 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında ilimizdeki ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştır. Bu yasağa uyulması konusunda tüm halkımızdan duyarlılık ve dikkat bekliyorum. Son olarak, düğün ve eğlencelerde havaya ateş açılması nedeniyle yaşanan yaralanma ve can kayıpları beni derinden üzüyor. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz, tüm etkinlikleri sıkı şekilde kontrol edecek ve ateşli silah kullanımı tespit edildiğinde yasal işlemler kararlılıkla yapılacaktır. Düğünlerde güvenlik güçlerimiz sivil olarak da bulunacak ve bu tür davranışları tespit edecektir. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.